Haben "Are You The One?"-Ex-Paar Teezy und Kim noch Chance?

Teezy hat eine klare Meinung dazu. In der diesjährigen Are You The One? – Reality Stars in Love-Staffel bandelte der Content Creator mit Kim Virginia Hartung (28) an. Doch bereits in der Staffel kriselte es heftig zwischen den beiden. Umso überraschender war dann das große Wiedersehen: Dort stellte sich heraus, dass die beiden kurzzeitig eine Beziehung geführt haben! Mittlerweile ist es schon wieder aus und vorbei zwischen ihnen – doch könnten Teezy und Kim vielleicht wieder zusammenfinden?

Der 28-Jährige beantwortet seinen Fans in seiner Instagram-Story einige Fragen. In diesem Rahmen will ein User wissen, ob er und die Wahlamerikanerin noch eine Zukunft haben. "Schwer", reagiert er darauf und begründet das: "Ich gebe Chancen, wenn ich weiß, dass sich gewisse Verhaltensweisen ändern." Bei der ehemaligen Der Bachelor-Teilnehmerin zweifle er aber stark daran, dass sie das machen würde.

Doch wie war es zwischen den beiden eigentlich in die Brüche gegangen? "Ich habe mich dann [...] auf Teezy eingelassen, aber er hat dann doch ein bisschen reingeschissen, dass ich ein bisschen mit Mike [...] geschrieben habe", erklärte Kim beim "Are You The One?"-Wiedersehen. Ihr Ex erwiderte daraufhin, dass sie und der Love Island-Star nicht nur ein bisschen, sondern die ganze Zeit in Kontakt gestanden haben.

Instagram / kingmorteezy Teezy im November 2023

Instagram / kingmorteezy Teezy, Realitystar

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

