Teezy war während Datingshows angeblich in einer Beziehung

In der aktuellen Staffel von Ex on the Beach sorgt Martini Lombaya, besser bekannt als Teezy, für einen echten Skandal. Seine Ex-Freundin Venera, mit der er fast vier Jahre eine Beziehung führte, taucht plötzlich in der Villa auf und enthüllt brisante Details aus der gemeinsamen Vergangenheit. Laut Venera war sie nicht nur während Teezys Teilnahme an "Ex on the Beach" im Jahr 2022 an seiner Seite, sondern auch 2023, als er in der Show Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen war. "Wir haben sogar zusammengewohnt", erklärte sie vor den anderen Kandidaten der aktuellen Staffel und schockierte damit die anderen Teilnehmer.

Venera fügt hinzu, dass sie ihm damals bewusst Freiheiten ließ und ihn trotz der Shows unterstützte: "Ich habe Teezy in die Shows gelassen, weil ich Vertrauen zu ihm hatte und ihm nicht irgendetwas vorschreiben wollte." Doch die Beziehung der beiden war alles andere als harmonisch. Beide berichten unabhängig voneinander von einer toxischen Dynamik und wiederholten Seitensprüngen. Die Situation spitzt sich weiter zu, als Venera behauptet, Teezy habe auch jetzt eine Frau, die außerhalb der Villa auf ihn wartet. Der Realitystar dementiert die Vorwürfe jedoch vehement. "Ich habe keine Freundin", sagt er und gesteht lediglich, vor seinem Einzug jemanden kennengelernt zu haben – doch von einer festen Beziehung sei keine Rede gewesen.

Dass Teezy während und auch nach seiner Teilnahme an "Are You The One – Reality Stars in Love" in einer Beziehung mit Venera gewesen sein soll, wird einige Fans verwundern. Nach dem Format war er nämlich eigentlich offiziell mit Kim Virginia Hartung (30) zusammen. "Ich habe mich dann ein bisschen auf Teezy eingelassen, aber es hat dann doch ein bisschen reingeschissen, dass ich mit Mike ein bisschen geschrieben habe", erklärte Kim noch beim Wiedersehen nach der Show.

RTL / Friederike Jacobitz Venera, Kandidatin bei "Ex on the Beach"

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

