Teezy enthüllt: War er während Datingshows echt vergeben?

Martini Lombaya, besser bekannt als Teezy, hat sich im Podcast "Blitzlichtgewitter" zu den Gerüchten geäußert, er sei während seiner Teilnahme an den Datingshows Ex on the Beach und Are You The One – Reality Stars in Love in einer Beziehung gewesen. "Wir waren befreundet, aber die Entscheidung, dass ich zu 'Ex on the Beach' gehe, habe ich schon weit vorher getroffen, dass ich das machen werde", erklärt er.

Teezys Teilnahme an der zweiten Datingshow sei zu einer Zeit gewesen, als er und seine damalige Partnerin Venera in einer ständigen "On-Off-Phase" gewesen waren. "Bei AYTO war es dann so, sie und ich waren immer on off, on off. Ich hatte die Anfrage, habe sie aber zunächst nicht angenommen oder war ein bisschen unsicher. Irgendwann habe ich gesagt, wir sind eh im Clinch, ich gehe da rein", erzählt er im Gespräch mit den Podcastern. Trotz einiger offener Fragen behauptet Teezy, in beiden Shows niemanden betrogen zu haben, da er sich als nicht vergeben sah.

Teezy und Venera führten offenbar über Jahre hinweg eine turbulente Beziehung. Venera gab sogar an, dass sie zeitweise mit dem Ex-Flirt von Kim Virginia Hartung (30) zusammengewohnt habe. Es ist nicht das erste Mal, dass Teezys Liebesleben für Wirbel sorgt. Schon in der Vergangenheit fiel der Realitystar mit seinen Liebesabenteuern auf. Unter anderem entfachte ein Streit mit Leyla Lahouar (29) darüber, ob die beiden in einer Beziehung waren.

Instagram / kingmorteezy Teezy, Realitystar

Instagram / kingmorteezy/ Teezy, Reality-TV-Bekanntheit

RTL / Friederike Jacobitz Teezy, Kandidat bei "Ex on the Beach"

