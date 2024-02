Immer noch verliebt: Hier knutschen Kris Jenner und Corey!

Da liegt immer noch viel Liebe in der Luft. Seit 2014 gehen Kris Jenner (68) und Corey Gamble (43) gemeinsam durchs Leben. Während der Unternehmer in der Reality-TV-Show seiner Partnerin The Kardashians öfter zu sehen ist, ist das auf Social Media eher weniger der Fall. Die Mutter von Kim Kardashian (43) hält ihre Beziehung sonst eher privat. Doch nun beweisen Kris und Corey: Die beiden sind immer noch sehr glücklich miteinander!

Kris und Corey genießen derzeit einen entspannten Jacht-Urlaub mit einigen Freunden. Auf Instagram gewährt die Milliardärin nun einige Einblicke in ihre sonnige Auszeit. Unter den Schnappschüssen befindet sich auch ein niedliches Foto mit ihrem Corey. Darauf küssen sich die beiden Turteltauben und wirken auch nach zehn Jahren noch sehr glücklich.

Wie dankbar Kris ist, Corey an ihrer Seite zu haben, machte sie im vergangenen November deutlich. An seinem Geburtstag widmete sie ihrem Schatz süße Worte. "Danke für alles, was du in mein Leben bringst und dafür, dass du mich so liebst, wie du es tust. Ich liebe es, die schönsten Erinnerungen zusammen zu machen und ich wünsche dir ein Jahr voller Glück, Gesundheit und Magie", schwärmte sie im Netz.

Instagram / krisjenner Corey Gamble und Kris Jenner, Mai 2023

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble, November 2022

Getty Images Kris Jenner, Unternehmerin, und Corey Gamble, Schauspieler

