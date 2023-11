Kris Jenner widmet Corey Gamble zum Geburtstag süße Worte

Sie lässt ihn hochleben! Kris Jenner (68) und Corey Gamble (43) war bereits im Jahr 2014 eine Romanze nachgesagt worden. Doch erst ein Jahr später machten die Turteltauben ihre Liebe offiziell. Seitdem gehen die TV-Persönlichkeit und der Schauspieler gemeinsam durchs Leben. Jetzt steht ein besonderer Tag bevor: Der Liebste der Unternehmerin feiert seinen 43. Geburtstag. Anlässlich dessen postet Kris nun einige Fotos!

Auf Instagram teilt die Mutter von Kim Kardashian (43) eine Bilderstrecke mit Erinnerungen aus ihrer gemeinsamen Zeit mit Corey. Neben Halloween-Schnappschüssen und Aufnahmen von gemeinsamen Auftritten ist dabei auch ein Pic aus einem gemeinsamen Pärchenurlaub zu sehen. Dazu schreibt Kris einige emotionale Worte: "Danke für alles, was du in mein Leben bringst und dafür, dass du mich so liebst, wie du es tust. Ich liebe es, die schönsten Erinnerungen zusammen zu machen und ich wünsche dir ein Jahr voller Glück, Gesundheit und Magie."

Erst Anfang dieses Jahres sorgte Kris für einige Spekulationen, als sie ein Foto ihrer linken Hand postete, an deren Ringfinger ein dicker Klunker prangte. Ein Insider räumte jedoch kurz darauf mit den Gerüchten auf: "Kris ist nicht mit Corey verlobt und sie hat es auch nicht vor", stellte er gegenüber Daily Mail klar.

Instagram / krisjenner Corey Gamble, Schauspieler, und Kris Jenner, Unternehmerin

Instagram / krisjenner Kris Jenner, Unternehmerin, und Corey Gamble, Schauspieler

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble, August 2023

