Die Trauer um Kasia Lenhardt (✝25) hält an. Am 9. Februar 2021 verstarb die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin im Alter von gerade einmal 25 Jahren. Auch ein Jahr nach ihrem plötzlichen Ableben machen die Fans im Netz klar, dass das Model niemals in Vergessenheit geraten werde. Viele Nutzer gedenken der Mutter eines Sohnes. "Unvergessen. Mein Herz brennt heute für dich" und: "Unfassbar, dass du schon ein Jahr nicht mehr hier bist", schrieben nur zwei von unzähligen Nutzern.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de