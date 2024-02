Hat Prinz Harry in Großbritannien etwa keine Freunde mehr?

Hat Prinz Harry (39) es sich mit allen verscherzt? Der Royal hat in den vergangenen Jahren sehr mit seinen Entscheidungen polarisiert. Auf seinen Austritt aus dem britischen Königshaus und die Auswanderung in die USA folgten eine skandalträchtige Dokumentation und die Veröffentlichung seiner Memoiren. Aber nicht nur seine Familie scheint nicht gut auf den in Ungnade gefallenen Prinzen zu sprechen zu sein. Harry soll in Großbritannien nur noch einen einzigen Freund haben!

Wie Fabulous berichtet, habe Harry laut des royalen Experten Phil Dampier kein Interesse daran, seine einstigen Freunde aus der Heimat wiederzusehen – mit einer Ausnahme. "Der einzige Freund, den er im Vereinigten Königreich noch hat [...] ist Mark Dyer, plaudert der Autor aus. Nach dem Tod von Prinzessin Diana (✝36) sei der ehemalige Stallmeister wie ein zweiter Vater für Harry und seinen Bruder William (41) gewesen.

Erst vor wenigen Wochen sprach ein ehemaliger Freund mit Mirror über den Royal und verurteilte dabei seinen Umgang mit seiner Familie. Insbesondere Harrys Memoiren seien für ihn enttäuschend gewesen und der Prinz stelle sich darin wie ein Opfer dar, wobei er keines sei.

Prinz Harry im Oktober 2023

Mark Dyer und Prinz Harry bei einem Event in London im Juni 2016

Herzogin Meghan und Prinz Harry in Jamaika

