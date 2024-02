Krisenstimmung? Jaden Smith läuft vor Freundin Sab davon!

Herrscht da etwa Krisenstimmung? 2022 wurden Jaden Smith (25) und Sab Zada (24) erstmals zusammen gesehen. Nach einer kurzen Trennung sind der Musiker und die Influencerin seit Sommer 2023 wieder zusammen. Doch ist zwischen den beiden wirklich alles in bester Ordnung? Paparazzi erwischen Jaden und Sab nun bei einem gemeinsamen Dinner – dabei wirkt das Paar jedoch alles andere als glücklich!

Wie auf dem Foto zu sehen ist, verlassen die beiden ein Restaurant in Beverly Hills in Los Angeles. Statt neben seiner Freundin zu laufen, geht Jaden mit grimmiger Miene einige Meter vor seiner Partnerin. Sab scheint von dem Verhalten ihres Liebsten irritiert zu sein – nachdenklich schaut sie dem "The Karate Kid"-Darsteller hinterher. Ob die schlechte Laune an den anwesenden Paparazzi liegt oder zwischen den beiden wirklich Krisenstimmung herrscht, weiß wohl nur das Paar selbst.

Ihre Beziehung halten Jaden und Sab so gut wie möglich privat. Nur selten zeigen sich die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit. Auch im Netz teilen der "Never Say Never"-Interpret und der Social-Media-Star keine gemeinsamen Pärchenbilder.

Getty Images Jaden Smith, Sänger

Instagram / pasabist Sab Zada, Influencerin

Getty Images Jaden Smith auf einem Louis-Vuitton-Event im Juni 2019

