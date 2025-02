Jaden Smith erstaunt mit Vampirschloss-Hut bei den Grammys

Jaden Smith (26) hatte sich für seinen Auftritt bei den diesjährigen Grammy Awards etwas ganz Besonderes ausgedacht. Der Sohn von Will (56) und Jada Pinkett Smith (53) kombinierte zu seinem eleganten schwarzen Smoking der Marke Louis Vuitton ein ziemlich skurriles Accessoire: Er trug eine riesige schwarze Kopfbedeckung, die einem gotischen Schloss nachempfunden wurde. Das imposante Headpiece der Marke ABODI, durch das sein Gesicht in einer ovalen Öffnung sichtbar war, nennt sich "Vampire Castle" und sorgte für eine Menge Aufsehen – insbesondere bei den Fans.

Die Meinungen über das Kopfstück des Musikers scheinen sich jedoch zu spalten. "Wer auch immer ihm gesagt hat, dass dies eine gute Idee ist, mag ihn nicht", zeigt sich beispielsweise ein Nutzer auf X weniger begeistert, bevor ein anderer anmerkt: "Das ist so, als würde man einem 2-Jährigen erlauben, sein Outfit selbst auszusuchen." Während einige finden, Jadens Look ähnle dem eines Kindes zu Halloween, zeigen sich andere wiederum unterstützend. "Lasst die Leute sich selbst ausdrücken. Stil ist etwas Persönliches, und es ist cool, wenn sich jemand traut, anders zu sein. Respekt statt Kritik", betont ein User.

Der Promispross ist schon bekannt dafür, in Sachen Mode nicht unbedingt der Norm zu folgen. In einem Interview mit Complex vergangenen Oktober erklärte Jaden auch, warum. "Ich habe einen großen Teil meines Lebens versucht, normal zu sein. [...] Und das hat mich nach einer Weile genervt. Ich fing an, das Gefühl zu haben, dass die Leute mich nicht wirklich verstehen oder sehen", gab der 26-Jährige preis und ergänzte: "Manchmal ist es so frustrierend, zu sehen, wie die Leute versuchen, dem 'Normalen' zu folgen, obwohl das nicht das ist, was sie in ihrer Kunst und allem anderen tun wollen. [...] Also versuche ich aktiv, ich selbst zu sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jaden Smith, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jaden Smith, Rapper

Anzeige Anzeige