Jaden Smith verrät: Neues Album wird so persönlich wie nie

Am 18. Oktober erscheint das neue Album von Jaden Smith (26). Mit der Single "D.U.M.P." gibt der junge Musiker bereits einen Vorgeschmack auf das, was seine Fans erwarten wird. Es scheint das wohl persönlichste Album zu sein, das der Sohn von Will Smith (56) bisher veröffentlichte. "Es geht wirklich darum, wie sehr ich es hasse, Menschen, die ich liebe, mit meinen Handlungen zu verletzen. Wie wir versuchen, uns in diesem digitalen Zeitalter selbst zu finden und uns dabei manchmal mies fühlen", erklärt er in einem Post auf Instagram und fügt hinzu: "Dieses Lied ist ein Auszug von einem Mini-Projekt namens '2024: Eine Fallstudie über die langfristigen Auswirkungen junger Liebe.'"

Die tiefgründige Botschaft scheint bei seinen Fans sehr gut anzukommen. In der Kommentarspalte finden sich viele positive Zusprüche und unterstützende Worte, die zeigen, dass der Rapper mit seiner Gefühlswelt nicht alleine ist. "Ich liebe die Bedeutung dahinter. Ja, wir sind nicht perfekt, aber ich denke, das ist doch das Schöne daran?", schreibt ein Nutzer, während ein anderer ihn bestärkt: "Manchmal musst du an dich denken, denn das ist nur dein Leben und du hast das Recht zu entscheiden, wie du dich fühlst."

Jaden schreibt, er veröffentliche das Album, weil er "traurig" sei. Den Grund dafür verrät er nicht. Eventuell könnte aber seine Beziehung zu Sab Zada eine Rolle spielen. Seit 2020 gingen der Promi-Sprössling und das Model gemeinsam durchs Leben. Als Jaden vergangenen August aber knutschend mit einer anderen Frau erwischt wurde, sorgte das für einen Vertrauensbruch. "Dies ist eine schreckliche und enttäuschende Situation, aber bitte versucht, etwas freundlicher zu sein. Es handelt sich hierbei immerhin um echte Menschen mit echten Gefühlen", äußerte sich Sab dazu auf ihrem X-Account. Ob die 25-Jährige ihm seinen Seitensprung verziehen hat oder ob er aktuell unter Trennungsschmerz leidet, ist nicht bekannt.

ActionPress Jaden Smith bei einem Videodreh New York City, August 2024

Twitter / @jaden Jaden Smith und Sab Zada

