Rosé redet Klartext: Das läuft zwischen ihr und Jaden Smith

Seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass etwas zwischen Rosé (27) und Jaden Smith (26) läuft. Nun hat sich die Sängerin erstmals selbst zu den Gerüchten um eine romantische Beziehung mit dem Sohn von Will Smith (56) geäußert. In einem Video des Magazins Vanity Fair beantwortete die Sängerin unter einem Lügendetektortest verschiedene Fragen. Dabei wies sie die Spekulationen um sie und den Rapper entschieden zurück. "Er ist ein guter Freund. Hi, Jaden. Vermisse dich!", sagte sie lächelnd und ließ keinen Zweifel daran, dass zwischen ihr und dem Promi-Spross keine Romanze besteht.

Neben den Fragen zu ihrem Privatleben sprach die 27-Jährige in dem Video auch über ihre Karriere und ihre BLACKPINK-Bandkolleginnen. Sie verriet, dass sie bei ihrem Debüt mit der Girlgroup zu nervös gewesen sei, um den Moment genießen zu können. Darüber hinaus hob Rosé hervor, dass Jisoo diejenige der Band sei, die am aktivsten in ihrer gemeinsamen Chatgruppe ist. Mit einem Augenzwinkern entschied sich Rosé außerdem in einem Vergleich zwischen den Spice Girls und BLACKPINK für ihre eigene Gruppe – würdigte aber die Spice Girls als "Legenden".

Zwar wurde die neuseeländisch-koreanische Songwriterin mit BLACKPINK weltberühmt, feiert aktuell aber mit ihrer Solokarriere große Erfolge. Zuletzt landete sie mit "APT.", einem Hit in Zusammenarbeit mit Bruno Mars (39), auf Platz 5 der Billboard Hot 100 und brach damit Rekorde als weibliche K-Pop-Künstlerin. Ihr Privatleben hält sie weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus – neben den Gerüchten um eine Romanze mit Jaden Smith wurde aber auch darüber gemunkelt, dass sie aktuell mit dem Model Evan Mock anbandeln könnte. Die beiden feierten Silvester zusammen.

Instagram / roses_are_rosie Rosé, Musikerin

Instagram / evanmock Evan Mock und Rosè

