Liebes-Reunion? Jaden Smith turtelt wieder mit Sab Zada!

Sie wirken so verknallt wie eh und je! 2022 war Jaden Smith (25) mit der Influencerin Sab Zada (24) bei einem Date gesehen worden. Ob die zwei fest zusammen gewesen waren, ist zwar unklar – doch vor zwei Monaten lichteten Paparazzi den Musiker bei einer innigen Knutscherei mit Paola Locatelli (19) ab. Der Fremdflirt war aber wohl nur ein Ausrutscher – denn Jaden und Sab scheinen total happy miteinander zu sein!

Paparazzi lichteten den 25-Jährigen und die Beauty am Strand in Malibu ab. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, wirken die zwei total glücklich: Erst lassen sie es sich in der Sonne gut gehen, wo Jaden seiner Sab liebevoll den Bauch eincremt. Dann tollen sie ausgelassen im kühlen Nass und halten dabei Händchen. Als die zwei sich wieder auf den Weg zurück machen, gibt der Musiker seiner Begleitung dann noch einen innigen Kuss. Bei den beiden Turteltauben scheint es also wieder ordentlich zu funken.

Ob die beiden tatsächlich fest zusammen sind? Nicht nur die Turtelfotos lassen darauf schließen – auch im Netz wirkt es so. Unter einigen von Sabs Instagram-Fotos kommentierte Jaden in den vergangenen Wochen. Beispielsweise hinterließ er ein Flammen-GIF unter einem Bild, auf dem sie in einem kurzen Kleid posiert.

Instagram / c.syresmith Jaden Smith, Musiker

Getty Images Jaden Smith auf einem Louis-Vuitton-Event im Juni 2019

Instagram / pasabist Sab Zada, Influencerin

