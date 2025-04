Jaden Smith zeigt sich mit einer riesigen Fellmütze in Paris

Für Jaden Smith (26) ist kaum ein Outfit zu gewagt. Während eines Abendessens in Paris zog der Sohn von Will Smith (56) nun wieder alle Blicke auf sich. Der Musiker trug eine gigantische schwarze Fellmütze, die in ihrer Form an zwei nach oben stehende Ohren erinnert. Zu seinem auffälligen Hut kombinierte er eine weite Cargohose, ein weißes Hemd, eine schwarze Krawatte und eine Lederjacke. Bei dem Dinner unterhielt sich der ehemalige Kinderstar entspannt mit den anderen Gästen. Begleitet wurde der Schauspieler unter anderem vom Designer Christian Louboutin sowie einer geheimnisvollen Begleiterin, neben der er Platz nahm.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Sohn von Jada Pinkett Smith (53) mit einem extravaganten Outfit für Aufsehen sorgt. Bei den diesjährigen Grammy Awards erschien der 26-Jährige ebenfalls mit einem Hingucker. Auf seinem Kopf thronte ein schwarzes Schloss. Das Headpiece stammt aus der Feder der Marke ABODI und nennt sich passenderweise "Vampire Castle". Auf X sorgte der Look für Diskussionen. "Das ist so, als würde man einem Zweijährigen erlauben, sein Outfit selbst auszusuchen", scherzte ein User. In einem anderen Kommentar hieß es jedoch: "Stil ist etwas Persönliches, und es ist cool, wenn sich jemand traut, anders zu sein. Respekt statt Kritik."

Neben seinem Sinn für Mode gerät Jaden aufgrund seines Liebeslebens immer wieder in die Schlagzeilen. Anfang 2024 machte der "Icon"-Interpret seine Beziehung mit der Influencerin Sab Zada (25) öffentlich. Doch im Sommer kursierten Fotos, die ihn beim Knutschen mit einer anderen Frau zeigten. Kurz darauf meldete sich seine vermeintliche Ex-Partnerin im Netz und offenbarte: "Dies ist eine schreckliche und enttäuschende Situation, aber bitte versucht, etwas freundlicher zu sein. Es handelt sich hierbei immerhin um echte Menschen mit echten Gefühlen."

Getty Images Jaden Smith bei den Grammy Awards, Februar 2025

Instagram / pasabist Jaden Smith und Sab Zada, Juli 2024

