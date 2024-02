Nach Trennung von ihrem Ehemann: Jolina Mennen datet wieder!

Jolina Mennen (31) blickt nach vorne! Über elf Jahre lang war sie mit ihrem Ehemann Florian zusammen gewesen – doch im vergangenen Jahr verkündete die Influencerin dann ganz überraschend, dass die Beziehung gescheitert ist. Das Ex-Paar blieb trotz der Trennung miteinander befreundet und wohnte sogar kurzzeitig noch zusammen. Doch nun will die YouTuber endgültig abschließen: Jolina ist wieder bereit für die Liebe!

"Ich bin in den letzten Monaten so ein bisschen ins Datingleben eingetaucht. Das ist interessant, ich war jetzt die letzten elf Jahre in einer Beziehung", verrät sie Promiflash am Rande der Fashionshow von Marina Hoermanseder. In dem Jahrzehnt habe sich in Sachen Dating auch vieles zum Negativen verändert: "Es gab sowohl sehr gute als auch sehr schlechte Erfahrungen." Aber lernt Jolina gerade schon jemanden intensiver kennen? "Da gehen wir nicht so konkret drauf ein", deutet sie geheimnisvoll an.

Trotz ihres neuen Lebens pflegt Jolina eine intensive Beziehung zu ihrem Ex. "Wir sehen uns auch bestimmt zwei- bis dreimal die Woche", erklärt sie im Promiflash-Interview. Die beiden kümmern sich gemeinsam um ihre Hunde und haben auch einen Geburtstag zusammen gefeiert. "Ich bin sehr dankbar, dass wir das trotzdem so gut hinbekommen, und ich möchte ihn weiterhin in meinem Leben nicht vermissen", freut sich die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin.

ActionPress Jolina Mennen im Februar 2023 in Hamburg

Bieber, Tamara Jolina und Florian Mennen im April 2019

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

