Zehnter Hochzeitstag mit dem Ex: Jolina Mennen ist emotional

Heute ist ein besonders schwerer Tag für Jolina Mennen (31). Vor einem halben Jahr verkündete sie überraschend, dass die Ehe von ihr und ihrem Ehemann Florian gescheitert ist. Die Influencerin und ihr Liebster waren über elf Jahre lang ein Paar gewesen. Nach der Trennung leben die beiden aber weiterhin gemeinsam in einem Haus und sind eng miteinander befreundet. Heute hätten Jolina und Florian ihre Rosenhochzeit...

"Florian und ich haben/ hätten heute unseren zehnten Hochzeitstag und auch wenn wir mittlerweile seit sechs Monaten getrennt sind, ist ein Tag wie heute eine Herausforderung zu verarbeiten", gesteht Jolina auf Instagram offen. Sie habe zuerst nicht über ihre Gefühle reden wollen – doch ihr sei es wichtig, ihrer Community zu zeigen, dass man mit seinem Herzschmerz nicht alleine ist. "Nichtsdestotrotz bin ich dankbar für unsere gemeinsame Zeit und froh, ihn auch heute noch als Freund in meinem Leben zu haben", betont die YouTuberin.

An ihrer zurückliegenden Beziehung hat Jolina also besonders an so einem Tag noch zu knabbern. Nicht verwunderlich, dass sie deshalb auch noch nicht ans Dating denkt! "Ich bin aktuell nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung. Aber mir fehlt es auch aktuell an nichts", erklärte sie Promiflash. In Sachen Liebe wolle die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin sich keinen Druck machen.

Instagram / florianmennen Florian und Jolina Mennen im Juli 2021

Instagram / jolinamennen Jolina und Florian Mennen im Januar 2020

Instagram / jolinamennen Jolina Mennen, Influencerin

