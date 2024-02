"Unberechenbar": War Brad Pitt ein Albtraum am Filmset?

Brad Pitt (60) ist der Filmstar schlechthin. Auch im reiferen Alter ist er noch immer ein wahrer Herzensbrecher. Anfang der Neunziger katapultierte ihn der Film "Legenden der Leidenschaft" in die A-Liga Hollywoods und brachte ihm sein Frauenschwarm-Image ein. Jedoch war der Dreh nicht ohne Komplikationen, wie der Regisseur Edward Zwick (71) nun berichtet: Brad soll zu Beginn seiner Karriere ziemlich unprofessionell gewesen sein...

Der junge Schauspieler soll sehr angespannt gewesen sein, wann immer eine Szene anstand, in der er tiefe Gefühle zeigen musste. Zudem sei er impulsiv gewesen: Bereits nach der ersten Leseprobe habe er das Projekt abbrechen wollen. "Brad konnte unberechenbar sein, wenn er wütend war", schreibt Edward in seinem Buch "Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood". "Ich weiß nicht, wer zuerst geschrien, wer geflucht oder wer den ersten Stuhl geworfen hat. [...] Aber es war nicht das letzte Mal, dass das passierte", berichtet der Regisseur.

Die Mitglieder der Crew sollen sich an die regelmäßigen Konflikte der beiden mit der Zeit gewöhnt haben. Am Ende konnten die Streithähne jedoch ihre kreativen Differenzen überwinden – und der Filmemacher fand sogar noch lobende Worte für den "Fight Club"-Star. Brad sei eben auch "direkt, aufrichtig und fähig zu großer Freude", erzählt Edward.

Getty Images Brad Pitt in "Legenden der Leidenschaft"

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

