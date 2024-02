Foto-Fail mit Paris Hilton: Kylie Minogue stürzt beinahe

Für den perfekten Schnappschuss gibt die Sängerin alles! Durch ihren Podcast "I am Paris" kommt Paris Hilton (42) regelmäßig in Kontakt mit zahlreichen Prominenten. Für die neueste Folge ihrer Show hat sie wieder eine absolute Bekanntheit eingeladen: Kylie Minogue (55) ist bei der Unternehmerin zu Gast. Die gemeinsame Zeit feiern die Beautys direkt mit einem aufwendigen Fotoshooting. Für Kylie läuft währenddessen nicht alles glatt!

Auf Instagram veröffentlicht der "Can’t Get You Out Of My Head"-Star ein Video, was Einblicke hinter die Kulissen des Shootings gewährt. In dem Clip posieren die Bekanntheiten in bunten Outfits zusammen mit pinken XXL-Bällen. Als sie versucht, sich für die perfekte Pose an einer der übergroßen Kugeln anzulehnen, gerät die Sängerin ganz schön ins Wanken. "Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert", ruft sie dem Kamerateam entgegen. Nach mehrfachem Versuchen gelingt ihr dann doch auf dem Ball platzzunehmen. Humorvoll betitelt die 55-Jährige das Video mit: "Achtung: Bei der Entstehung dieses Beitrages sind keine Minogues oder Hiltons zu Schaden gekommen."

Das Duo wird im Netz gefeiert! "Ihr zusammen seid das Beste, was ich dieses Jahr gesehen habe", kommentiert ein Nutzer unter Kylies Post. "Für mich seid ihr zwei Ikonen", freut sich ein weiterer User. Die Fans hoffen auf noch mehr Zusammenarbeiten der beiden. "Bitte nehmt ein gemeinsames Duett auf", wünscht sich ein Follower.

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue, Sängerin

Anzeige

Getty Images Paris Hilton, Grammys in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue im November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de