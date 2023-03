"Blondchen": Paris Hilton machte sich ihr Image zunutze!

Sie weiß, wie sie ihre Rolle zu spielen hat! Paris Hilton (42) wurde in den 2000er-Jahren als It-Girl weltbekannt und schon seit dem Beginn ihrer Karriere wird der Blondine nachgesagt, sie sei nicht die hellste Kerze auf der Torte. Das sprach die Hotelerbin auch in ihrer Doku "This is Paris" an und erklärte, wie sie mit diesem Image umgeht. Zu ihrer Rolle als vermeintlich "dummes Blondchen" äußert sie nun: Paris machte sich ihr Image zunutze!

In der britischen Talkshow "Lorraine" meint die 42-Jährige, sie habe in ihrem Leben stets das "dumme Blondchen" gespielt, um Bekanntheit zu erlangen. "Ich war eben schon immer jedem anderen ein Stück voraus! Ich bin wirklich nicht hohl im Kopf – ich bin nur sehr gut darin, so zu tun, als ob", scheint sie sich sicher. Die "Stars Are Blind"-Interpretin betont, sie sei stets unterschätzt worden und das habe ihr immer in die Karten gespielt.

So konnte Paris sich in vielen verschiedenen Branchen ausprobieren, was durchaus auch von Erfolg gekrönt war. Die US-Amerikanerin ist eine der erfolgreichsten DJanes weltweit, machte sich einen Namen in der Kosmetik- und Beauty-Branche und feierte auch Erfolge als Sängerin. Tatsächlich verkündete die Musikliebhaberin vor Kurzem, dass sie an einem neuen Album arbeite, für das ihr wohl Popstars wie Miley Cyrus (30) oder Meghan Trainor (29) mögliche Songs zugesendet hatten.

Paris Hilton im Februar 2023

Paris Hilton auf dem Weg zur "Tonight Show"

Paris Hilton, DJane

