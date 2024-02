Hat sie es übertrieben? Rebel Wilsons Witz wurde zensiert

Rebel Wilson (43) zeigt vollen Einsatz. Dabei schlägt die "Pitch Perfect"-Darstellerin manchmal über die Stränge, wie zuletzt am Filmset. Dort musste sie nach einem missglückten Stunt ins Krankenhaus gebracht werden. Am Donnerstagabend wurde der Schauspielerin die Ehre zuteil, die AACTA Awards in Australien zu moderieren. Auch hier lief nicht alles wie geplant – trieb sie es mit diesem Witz zu weit?

Dieser Scherz kam wohl nicht so gut an. "Warum ist Australien so gut darin, Horrorfilme zu produzieren?", fragte die Moderatorin, als sie den Erfolgsfilm "Talk To Me" vorstellte. Dann fügte sie hinzu: "Liegt es daran, dass jeder hier eine Tante hat, der man wegen Hautkrebs die halbe Nase abgehackt hat?" Vom Publikum bekam Rebel nur vereinzelt verlegene Lacher, teilweise sogar missbilligendes Brummen. Für die Ausstrahlung der Preisverleihung wurde der Kommentar herausgeschnitten, wie Mail Online berichtet.

Der Rest des Abends war jedoch ein großer Erfolg. Besonders für Margot Robbie (33) lief es gut: Der Barbie-Star durfte eine Trophäe in der Kategorie "Wegbereiter" nach Hause nehmen. Diese hebt die Leistungen und den Erfolg eines australischen Filmschaffenden hervor, der andere in der Branche inspiriert.

Rebel Wilson moderiert die AACTA Awards 2024

Rebel Wilson auf der Bühne bei den AACTA Awards

Margot Robbie bei den AACTA Awards in Australien 2024

