Autsch! Rebel Wilson zeigt blutende Nase nach Stunt-Unfall

Mit diesen Aufnahmen schockt Rebel Wilson (43) ihre Fans! Durch ihre Rolle der "Fat Amy" in den beliebten Pitch Perfect-Filmen gelang der Schauspielerin der internationale Durchbruch. Seither konnte sie ihr Können in verschiedenen Hollywood-Streifen unter Beweis stellen. In den sozialen Medien gewährt die gebürtige Australierin dabei immer wieder Einblicke in ihr Privatleben – so wie auch zuletzt. Am Set ihres aktuellen Filmes zog sich Rebel eine fiese Verletzung zu – welche sie daraufhin mit ihrer Community teilt.

In ihrer Instagram-Story postet die 43-jährige "Senior Year"-Darstellerin ein Selfie von sich, das offenbar in der Notaufnahme aufgenommen wurde. Auf dem Schnappschuss zeigt sie sich mit einer üblen Verletzung an der Nase. Diese hatte sie sich zuvor am Set ihres neuesten Filmprojektes zugezogen. "Auf diese Art wollte ich den Film nicht beenden. Drei Stiche und im Krankenhaus letzte Nacht nach einem Stunt-Unfall um vier Uhr morgens", schreibt sie zu dem Foto. Dem Filmstar ist die Erschöpfung dabei deutlich anzusehen.

Die 43-Jährige präsentiert sich ihren Fans in so ziemlich jeder Lebenslage und zeigt dabei auch vor weniger glamourösen Schnappschüssen keine Scheu. Jedoch gibt es da etwas, was für Rebel niemals infrage kommen würde: Für sie sei es ein absolutes No-Go, sich für eine Filmrolle vor der Kamera auszuziehen. Das hatte sie bereits im Jahr 2016 gegenüber Marie Claire deutlich gemacht.

Getty Images Rebel Wilson bei der amfAR Gala in Cannes im Mai 2023

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin

Getty Images Rebel Wilson, September 2022

