Krasser Gewichtsverlust: Christina Aguilera zeigt Mega-Body!

Heiß, heißer, Christina Aguilera (43)! Die Sängerin hatte in den vergangenen Monaten eine krasse Body-Transformation durchgemacht. Dank einer gesunden, ausgewogenen Ernährung und einem harten Trainingsprogramm, bestehend aus Yoga, Boxen, Krafttraining und Kardiotraining, hatte die "Genie in a Bottle"-Interpretin rund 18 Kilo an Gewicht abgenommen. In den vergangenen Wochen verlor die "Burlesque"-Darstellerin scheinbar noch mehr Gewicht. Ihren verschlankten Körper präsentiert Christina nun im Netz!

Auf Instagram teilt die "Ain't No Other Man"-Interpretin einige Aufnahmen von ihrer Las-Vegas-Show. In einem knappen Body und kniehohen Stiefeln performt die Musikerin mit ihren Backup-Tänzern auf der Bühne. Auf einem weiteren Foto posiert sie verführerisch auf einer Matratze. Dabei setzt Christina ihre heißen Kurven gekonnt in Szene.

Die Fans sind von den Fotos begeistert. "Wow, du siehst so gut aus! Ich kann es kaum erwarten, die Show bald live zu sehen!" oder "Krass, dein Körper sieht so toll aus!" sind nur zwei von vielen positiven Kommentaren unter Christinas Post.

Getty Images Christina Aguilera, Sängerin

Getty Images Christina Aguilera, September 2023

Getty Images Christina Aguilera im April 2023

