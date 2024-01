Gewichtsverlust: Christina Aguilera zeigt schlanken Körper!

Da muss man zweimal hinschauen! Dass Christina Aguilera (43) in den vergangenen Monaten einiges an Gewicht verloren hat, ist schon länger bekannt. Die Sängerin hat am Eröffnungsabend ihrer neuen Residenz-Show in Las Vegas ihre verschlankte Figur präsentiert. Ihre Fans sind von der beeindruckenden Veränderung begeistert. Sie fragen sich jedoch auch, was das Geheimnis hinter ihrem drastischen Gewichtsverlust ist. Christina verriet nun, wie sie rund 18 Kilo abgenommen hat!

In einem Interview mit Health erklärte die 43-Jährige, wie sie nach jahrelangen Gewichtsschwankungen nun ein gleichbleibendes Gewicht beibehält. Christina hat für sich die perfekte Balance aus einer gesunden, ausgewogenen Ernährung und einem rigorosen Trainingsprogramm gefunden. Anstatt sich beim Essen einzuschränken, versuche die zweifache Mama, mehr Vollwertkost und weniger zuckerhaltige Snacks zu sich zu nehmen. Berichten zufolge macht die Musikerin eine Kombination aus Yoga, Boxen, Krafttraining und Kardiotraining.

Bereits im Jahr 2012 hatte Christina mit Marie Claire über die Kritik gesprochen, die sie für ihre Gewichtsschwankungen über die Jahre hinweg erhalten hat. "Ich habe die ganze Bandbreite der Dinge in diesem Geschäft durchgemacht. Zu dünn zu sein. Zu dick zu sein. Ich wurde dafür kritisiert, auf beiden Seiten der Skala zu stehen", hatte die "Genie In A Bottle"-Interpretin damals gesagt. Letzten Endes sei die einzige Meinung, die für sie zähle, ihre eigene.

Getty Images Christina Aguilera, Juni 2023

Getty Images Christina Aguilera im März 2023

Getty Images Sängerin Christina Aguilera

