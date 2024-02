Tammy Slatons Ehemann starb an Folgen seiner Fettleibigkeit

Vor rund einem halben Jahr musste Tammy Slaton (37) den Tod ihres Ehemannes Caleb Willingham verkraften. Die "Unser Leben mit 500 kg" und der US-Amerikaner hatte wenige Monate vor seinem Tod geheiratet. Der tragische Verlust traf die Reality-TV-Bekanntheit schwer: Nach wie vor trägt sie auch den Ehering ihres Liebsten. Bisher war wenig über die Todesursache von Caleb bekannt – nun liegen die Obduktionsberichte vor!

Wie OK! berichtet, starb Tammys Ehemann an den Komplikationen von morbider Fettleibigkeit – zusätzlich litt er an einem vergrößerten Herzen, einem vergrößerten Herzmuskel sowie einer Lungenkrankheit. Des Weiteren wurde Schleim in beiden Bronchien festgestellt. Caleb hatte bereits in den vergangenen Jahren mit den Folgen seiner Fettleibigkeit zu kämpfen und befand sich daher in Behandlung in einem Rehabilitationszentrum in Ohio. Dort starb er auch.

Kurz nach dem Tod ihres Ehemannes äußerte sich Tammy gegenüber People: "Ich bin am Boden zerstört, die Nachricht vom Tod meines Mannes zu teilen. Er war mein bester Freund und ich habe ihn sehr geliebt. Als ich Caleb kennenlernte, wurde er mein Schutzengel, und jetzt wacht er wirklich über mich."

Anzeige

Instagram Caleb Willingham und seine Frau Tammy Slaton

Anzeige

Instagram / calebs_meat_rolls Caleb Willingham, Ehemann von Tammy Slaton

Anzeige

Instagram Tammy Slaton und Caleb Willingham, Reality-TV-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de