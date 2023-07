"Am Boden zerstört": Tammy Slaton trauert um Ehemann Caleb!

Sie muss einen schweren Verlust verkraften! Die Reality-TV-Bekanntheiten Tammy Slaton und Caleb Willingham hatten sich im November 2022 in einer Rehabilitationsklinik in Ohio kennengelernt. Schon wenige Wochen später hatten die "Unser Leben mit 500 Kg"-Stars Nägel mit Köpfen gemacht und waren vor den Traualtar getreten. Ebenso schnell erfolgte dann aber auch die Trennung im Mai 2023. Nun ist Caleb im Alter von 40 Jahren verstorben – und Tammy ist am Boden zerstört!

Wie das TV-Gesicht im Gespräch mit People mitteilt, habe es der Verlust hart getroffen: "Ich bin am Boden zerstört, die Nachricht vom Tod meines Mannes zu teilen. Er war mein bester Freund und ich habe ihn sehr geliebt. Als ich Caleb kennenlernte, wurde er mein Schutzengel, und jetzt wacht er wirklich über mich." Zudem teilte Tammy eine Reihe Fotos der beiden auf ihrem Instagram-Account und kommentierte sie mit den Worten: "Ruhe in Frieden, süßer Engel, du wirst für immer vermisst und geliebt werden."

Die Nachricht von Calebs Tod war durch seine Stiefmutter an die Öffentlichkeit getragen worden. Diese hatte TMZ die traurige Nachricht übermittelt – genaue Details zur Todesursache sind bislang jedoch nicht bekannt.

Instagram Caleb Willingham und seine Frau Tammy Slaton

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Juni 2023

Instagram / calebs_meat_rolls Tammy Slaton und Caleb Willingham im März 2023

