Trotz Trennung: Marco und Christina Grass haben noch Kontakt

Die Reality-TV-Stars Marco Cerullo (36) und Christina Grass (37), die fünf Jahre lang ein Paar waren, sind auch nach ihrer Trennung in Kontakt. Bei der TV-Show Prominent getrennt trafen die beiden wieder aufeinander. Marco erklärte im Gespräch mit Promiflash, dass sie auch nach den Dreharbeiten ein gutes Verhältnis pflegen: "Christina und ich, wir haben noch Kontakt. Wir sind ganz normal. Wir sind erwachsene Menschen und wir passen einfach nicht zusammen." Dennoch betonte er, dass es zwischen ihnen kein böses Blut gebe und sie immer noch gelegentlich telefonieren.

Vielmehr steht der gegenseitige Respekt im Vordergrund. "Wir haben eine gute Zeit miteinander gehabt", betont Marco. Die Beziehung mag zwar gescheitert sein, doch der Reality-TV-Star findet nur positive Worte für seine Ex-Partnerin: "Sie ist ein guter Mensch. Und ich komme mit ihr gut klar." Dieser harmonische Umgang miteinander dürfte für viele Fans der beiden eine beruhigende Nachricht sein.

Christina und Marco lernten sich 2019 bei Bachelor in Paradise kennen und verliebten sich ineinander. Die beiden Realitystars waren mit Unterbrechungen bis 2024 ein Paar und lebten sogar zusammen in einem gemeinsamen Haus. Mittlerweile ist Marco zwar ausgezogen, steht jedoch noch im Grundbuch. Für Christina kommt daher erst mal kein neuer Mann in das einstige Zuhause des Paares. "Aus Anstand und Respekt", erklärte die 37-Jährige gegenüber RTL.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Grass im Mai 2023

ActionPress Marco Cerullo und Christina Grass, "Bachelor in Paradise"-Paar

Instagram / christina_grass_ Marco Cerullo und Christina Grass, Reality-TV-Teilnehmer