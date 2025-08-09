Royals
Kim Virginia Hartung und Nikola wünschen sich Nachwuchs

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben ihren Kinderwunsch noch nicht aufgegeben, wie die Influencerin in ihrer Instagram-Story zu verstehen gibt. Im Rahmen einer Wahr-oder-Falsch-Runde antwortet sie auf die Frage eines Followers, ob das Paar nach wie vor gemeinsamen Nachwuchs möchte, mit "Wahr" und ergänzt, dass sie und der Trash-TV-Star aktuell "verschiedene Termine und Hürden" diesbezüglich haben. Welche das sind, behält Kim jedoch bewusst für sich, um ihren dringenden "inneren Frieden" und ihre Ruhe zu wahren.

Hoffend fügt Kim abschließend hinzu: "So Gott will, wird unser Traum irgendwann noch mal wahr." Was den Kinderwunsch angeht, haben die Are You The One – Reality Stars in Love und der frühere Prominent getrennt-Teilnehmer eine traurige Vergangenheit: Eigentlich war das Paar bereits in Erwartung ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses. Doch wie Nikola im Juni preisgab, wurde ihr Baby tot geboren. "Unser Kind kam still zur Welt", berichtete er in einem Statement, in dem er voller Trauer und Wut gegen die andauernde Hetze gegen ihn und seine Liebste anging.

Nachdem Nikola, der zu diesem Zeitpunkt vorübergehend von Kim getrennt war, die Nachricht um den Verlust ihres Nachwuchses publik machte, meldete sich auch Kim und brachte ihre Trauer zum Ausdruck. Amalia hätte ihre Kleine geheißen, wie sie verriet. "Mögest du deinen Frieden endlich finden. Rest in Peace! Amalia. Auf dass du nun in einer besseren Welt bist. Mein Herz schlägt weiter, aber ein Teil bleibt für immer bei dir", hielt sie ihre Tochter in einem emotionalen Beitrag auf Instagram in Ehren.

Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars
Instagram / kimvirginiaa
Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars
Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac
Instagram / kimvirginiaa
Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac
Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac mit ihrem Ultraschallbild, Mai 2025
Instagram / kimvirginiaa
Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac mit ihrem Ultraschallbild, Mai 2025
