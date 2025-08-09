Samira ist verwirrt: Muss Yasin Cilingir etwa in den Knast?

Schockmoment für Samira Cilingir: Ihrer Ehe könnte bald eine Zwangspause drohen, denn ihr Mann Yasin (34) wurde offenbar zu einer Gefängnisstrafe verdonnert. Der Grund? Ein offenstehender Strafzettel, den das bekannte Reality-TV-Paar im Trubel des Umzugs offenbar komplett übersehen hat. "Ganz kurz: Ich bin zu schnell gefahren", beichtete Yasin in Samiras Instagram-Story, bevor Samira entgeistert erklärte: "Dann kam jetzt ein Brief, dass er neun Tage in Haft muss."

"Leute, was ist das?", fragte Samira immer wieder konsterniert in die Kamera, während ihr Mann noch versuchte, die Situation locker zu nehmen. Er kommentierte das Ganze schmunzelnd: "Was für eine kranke Scheiße, wegen 300 Euro." Samira blendete während der Erzählung den Bußgeldbescheid, der bereits im Januar dieses Jahres ausgestellt wurde, ein. Darin heißt es tatsächlich: "Gegen die/den Betroffene(n) wird eine Erzwingungshaft von neun Tagen angeordnet." Was im ersten Moment ernst klingt, ist jedoch halb so wild: Bei der Erzwingungshaft handelt es sich nämlich lediglich um eine Beugehaft, die angeordnet werden kann, wenn ein Bußgeld nicht beglichen wird. Die angedrohte Haft kann jedoch jederzeit durch die Zahlung des offenen Betrages abgewendet werden.

Im Hause Cilingir gab es zuletzt immer wieder viel Trubel. Erst vor wenigen Wochen machte Malik seinen Eltern große Sorgen. Nach einem Sturz hatte sich der Kleine schwer am Ellenbogen verletzt. Zunächst wurde die Fraktur jedoch nicht erkannt. Erst in einer zweiten Klinik erfuhren die Eltern, dass Malik dringend operiert werden musste. "Es ist ein Riss auf zwei Ebenen und der kann nicht normal zusammenwachsen", erklärte die Influencerin damals besorgt in ihrer Instagram-Story. Die Operation verlief zum Glück gut und Malik konnte schnell wieder zu seinen Eltern.

Samira und Yasin Cilingir

Yasin Cilingir

Samira Cilingir