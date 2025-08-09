"Prominent getrennt"-Ausstrahlung war hart für Marco Cerullo

Reality-TV-Star Marco Cerullo (36) hat offen über seine emotionalen Herausforderungen gesprochen, nachdem er in der Show "Prominent getrennt" gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Christina Grass (37) zu sehen war. In einem Interview mit Promiflash gab Marco zu, dass die Ausstrahlung für ihn alles andere als leicht gewesen sei. "Für mich war die Ausstrahlung schon hart. Irgendwann will man ja abschließen mit dem ganzen Thema und das jetzt noch mal so zu sehen, war hart", gestand er. Trotz allem wünscht er sich, die Erlebnisse hinter sich zu lassen und betonte: "Ich will jetzt endlich mal damit abschließen. Irgendwann soll jetzt einfach mal gut sein."

Die Sendung, in der Paare aufeinandertreffen, die sich bereits getrennt haben, erfordert von den Beteiligten nicht nur Nervenstärke, sondern auch die Fähigkeit, mit ungeklärten Emotionen und Konflikten umzugehen. Für Marco bedeutete das, sich erneut mit den schmerzhaften Momenten seiner zerbrochenen Beziehung mit Christina auseinanderzusetzen. Wie schwierig diese Erfahrung für ihn war, wird in seinen Aussagen spürbar. Das Wiederaufrollen alter Wunden schien ihm besonders nahezugehen und lässt erahnen, wie tief die Trennung ihn damals getroffen haben muss.

Marco Cerullo erlangte durch verschiedene Reality-Formate Bekanntheit und war stets offen über sein Privatleben. Die Trennung von Christina und die darauf folgende Verarbeitung zeigen ihn nun von einer verletzlichen Seite. Ihre einstige Beziehung stand häufig im Licht der Öffentlichkeit, was den Stress nach ihrer Trennung wohl noch verstärkte. Durch die Fernsehshows und das gemeinsame Auftreten bleiben beide trotz der Trennung ungewollt miteinander verknüpft, was Marco jetzt offensichtlich zunehmend schwerfällt. Ob ein endgültiger Schlussstrich gelingt, bleibt abzuwarten.

RTL Marco Cerullo und Christina Grass bei der Zeit zu zweit bei "Prominent getrennt" 2025

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Realitystar

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Influencer