Häusliche Gewalt: Jack Nicholsons Enkel wurde festgenommen

Hollywoodstar Jack Nicholson (88) ist erneut in den Schlagzeilen. Doch dieses Mal ist es nicht er selbst, sondern sein Enkel Sean Nicholson, der für Aufsehen sorgt. Der 29-jährige Musiker und Produzent wurde am 5. August in Los Angeles wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt festgenommen. Das berichtet unter anderem Page Six. Eine Frau soll ihm vorwerfen, sie angegriffen zu haben. Sean wurde um 17 Uhr Ortszeit von der Polizei abgeführt, kam jedoch wenige Stunden später gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar wieder auf freien Fuß.

Die nächste Anhörung vor Gericht ist laut den veröffentlichten Informationen für den 26. August angesetzt. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, drohen dem DJ bis zu vier Jahre Haft. Ein Polizeisprecher des LAPD bestätigte gegenüber dem Magazin die Festnahme, machte jedoch klar, dass es keine Veröffentlichung eines Polizeifotos geben werde. Auf einen weiteren Kommentar zu dem Fall verzichtete die Behörde bislang. Seans Familie hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert.

Sean, der unter dem Künstlernamen "Cutter Mattock" als DJ bekannt ist, beschreibt sich auf Instagram selbst als kreativer Kopf hinter düsteren Musikgenres wie Dark Ambient und Hardcore. Er ist der Sohn von Jacks ältester Tochter Jennifer Nicholson, die aus der Ehe des Schauspielers mit Sandra Knight stammt. Trotz der berühmten Familie hielt sich Sean bisher weitestgehend aus den Schlagzeilen heraus. Jack selbst, der aus früheren Beziehungen insgesamt fünf Kinder hat, zeigte sich in den letzten Jahren nur noch selten in der Öffentlichkeit. Der heute 88-Jährige, der als einer der größten Schauspieler aller Zeiten gilt, ist für seine Privatsphäre bekannt und äußert sich nur selten zu familiären Angelegenheiten.

Getty Images Jack Nicholson, Schauspieler

Getty Images Jack Nicholson, Februar 2018

Getty Images Jack Nicholson, Schauspieler

