Katie Price spricht über Streitgerüchte mit Tochter Princess

Katie Price (47) hat in ihrem Podcast "The Katie Price Show" deutliche Worte über die Vorwürfe gefunden, es gäbe einen Streit zwischen ihr und ihrer ältesten Tochter Princess Andre (18). Die 18-Jährige hatte zuletzt viel Zeit mit ihrem Vater Peter Andre (52) verbracht, da sie gemeinsam mit ihm und seiner Ehefrau Emily eine Reality-TV-Show drehte. Laut Katie gibt es jedoch keinerlei Differenzen zwischen ihr und ihrer Tochter. "Wir verstehen uns wie beste Freundinnen, Mutter und Tochter", stellte sie klar. Dass sie selbst nicht in der Show auftrete, liege am Management ihres Ex-Mannes, welches die Produktion betreue.

Katie äußerte ihre Enttäuschung darüber, dass Princess ihre Karriere von derselben Agentur verwalten lässt, die einst sie selbst während ihrer Ehe mit Peter betreute. Seit der Trennung der beiden im Jahr 2009 sei das Verhältnis mit der Agentur angespannt – und das einstige Glamour-Model habe stets dagegen protestiert, dass ihre Kinder dort unterschreiben. Besonders ärgerlich sei für sie, dass sie bei wichtigen Entscheidungen, wie dem Unterzeichnen von Verträgen, keine Mitsprache gehabt habe. Dennoch betonte Katie, dass sie Princess in jeder Hinsicht unterstütze, auch wenn sie sich durch das Management ausgeschlossen fühle.

Die Zusammenarbeit zwischen Peter und der Agentur bringt Katie jedoch in eine schwierige Situation. Sie schilderte, dass ihr in der Vergangenheit sogar der Kontakt zu Princess während der Dreharbeiten erschwert wurde. Dies fühle sich für sie als Mutter extrem verletzend an. Schon früher teilte die fünffache Mutter mit, dass Princess bei ihrem Vater untergekommen sei, um für die Reality-Show zu filmen. Laut Katie sei dies allerdings nur eine temporäre Maßnahme gewesen und sie freue sich darauf, ihre Tochter bald wieder zu Hause zu haben. Princess selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu den Gerüchten geäußert.

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023

Instagram / katieprice Katie Price im März 2025

Instagram / princess_andre Musiker Peter Andre mit seiner Tochter Princess, Februar 2025