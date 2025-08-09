Dicke Hochzeitsluft? Gil Ofarims Braut zeigt Mittelfinger

Gil Ofarim (42) und seine Partnerin Patricia haben sich vor romantischer Kulisse das Jawort gegeben. Vor einem malerischen Seeschloss tauschten der Sänger und seine frisch Angetraute Ringe und Küsse aus – ein wahrhaft magischer Moment für das Paar. Doch als es ans Bildermachen ging, war die romantische Stimmung offenbar schnell verflogen. Nicht nur sorgte der Musiker auf den Fotos, die Bild vorliegen, mit dem Ablecken des Beins seiner Angetrauten für eine skurrile Szene: Zwischen den frischgebackenen Eheleuten schien kurze Zeit sogar dicke Luft zu herrschen. Ein Schnappschuss zeigt, wie sich die Braut und der Bräutigam mit entgeisterten Gesichtern gegenüberstehen und Patricia ihrem Liebsten den Mittelfinger entgegenstreckt.

Ob es sich bei Patricias Geste um einen humorvollen Moment handelte oder ob tatsächlich Spannungen im Spiel waren, ist nicht ganz klar. Bild meint zu wissen, dass sich die Braut in aller Ernsthaftigkeit über den Sänger ärgerte. Angeblich habe ihr sein übermäßiger E-Zigaretten-Konsum sauer aufgestoßen. Lange hielt dieser Groll jedoch offenbar nicht an: Auf weiteren Fotos posierten sie wieder küssend vor den Augen der Hochzeitsgesellschaft.

Für Gil ist es bereits die zweite Ehe. 2014 gab er seiner damaligen Partnerin Verena das Jawort. Die beiden begrüßten zwei Kinder auf der Welt, bevor sie sich 2017 trennten. Darauf folgte ein erbitterter Rosenkrieg und Streit um die gemeinsamen Kinder. Mittlerweile hat sich das Ex-Paar jedoch den Kindern zuliebe zusammengerauft und pflegt heutzutage einen respektvollen Umgang miteinander. "Wir sind Eltern – und das steht im Mittelpunkt. Unser Fokus liegt ganz klar auf dem Wohl unserer Kinder, und innerhalb dieses Rahmens funktioniert der Kontakt gut und respektvoll", verriet Verena im Interview mit Promiflash.

IMAGO / Christian Grube Gil Ofarim, Musiker

Getty Images Gil Ofarim, Sänger

IMAGO / APress Verena Ofarim, Dezember 2024

