Mega-Comeback: Hendrik Duryn kehrt mit "Der Lehrer" zurück

Hendrik Duryn (57) ist zurück und schlüpft nach einer längeren Auszeit erneut in seine Paraderolle als Stefan Vollmer in der Serie Der Lehrer. Seit Ende Juli laufen die Dreharbeiten für sechs neue Folgen der beliebten RTL-Produktion in Leipzig und Umgebung, gibt der Sender RTL bekannt. Neben Hendrik sorgt ein frischer Cast für neue Dynamik, darunter Birte Hanusrichter, die als Nachbarin Nadia nicht nur Vollmers Alltag, sondern auch sein Liebesleben ordentlich durcheinanderwirbelt. Hendrik selbst gibt sich begeistert: "Ich bin schon sehr glücklich, den Vollmer wieder bei mir zu haben", verriet er mit Vorfreude auf die kommende Staffel.

Die Handlung der neuen Folgen verspricht jede Menge aufregende Wendungen. Vollmer kehrt nach einem Zwischenfall mit einem gestohlenen Portemonnaie und einer rebellischen Schülerin zurück in den Schuldienst. Dort trifft er auf eine Klasse voller Jugendlicher, die mit den Herausforderungen ihres Lebens zu kämpfen haben. Verletzte Seelen, laute Proteste und humorvolle Momente – typisch Vollmer! Gleichzeitig muss er sich als alleinerziehender Vater und mit der impulsiven Nadia an seiner Seite auch privat neuen Herausforderungen stellen. Unterstützt wird die Serie von jungen Talenten wie Kya-Celina Barucki, die die Schülerin Tilda spielt, oder Luke Matt Röntgen, der die Rolle von Max übernimmt.

Für Hendrik ist es ein ganz besonderes Comeback. Der Schauspieler, der durch die Serie eine breite Fangemeinde gewinnen konnte, schätzt an seiner Figur vor allem die Ecken und Kanten. Privat zeigt sich der Schauspieler humorvoll und liebt es, in Interviews kleine Anekdoten aus seinem Alltag oder seiner Familie zu teilen – immer mit einem Augenzwinkern. Für seine Fans ist er nicht nur der streitlustige Lehrer aus dem Fernsehen, sondern auch jemand, der mit viel Herz und Leidenschaft seinen Beruf lebt. Die neuen Folgen von "Der Lehrer" versprechen daher nicht nur gute Unterhaltung, sondern auch emotionale Momente und einen gelungenen Neustart für die Serie.

RTL Hendrik Duryn kehrt mit "Der Lehrer" zurück

RTL Der neue Cast von "Der Lehrer" mit Hendrik Duryn

RTL+ Hendrik Duryn in "Der Lehrer"