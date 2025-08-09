Herzzerreißend: Romina Palms Baby quält sich durch die Nacht

Romina Palm (26) gibt in ihrem Podcast "Die Schöne und der Wolf", den sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Christian Wolf (30) betreibt, intime Einblicke in ihren Alltag als frischgebackene Mama. Besonders eine Sache bereitet der jungen Mutter momentan schlaflose Nächte: Ihre Tochter Hazel leidet unter Koliken. "Die Maus hat echt mit Bauchkrämpfen zu tun", erzählt sie offen. Es sei für Romina herzzerreißend mitzuerleben, wie ihr Baby sich die ganze Nacht quält: "Ich würde ihr gerne den Schmerz abnehmen. Das tut so weh, wenn ich sie dann so liegen sehe."

Trotz der herausfordernden Situation zeigt sich die ehemalige GNTM-Kandidatin optimistisch und versucht, das Beste aus ihrer Rolle als frischgebackene Mutter zu machen. Ihr Schlafrhythmus habe sich vollständig verändert, betont sie, doch sie habe Wege gefunden, damit umzugehen. "Ich schlafe zwar nicht am Stück, aber ich sammle mir meine Stunden voll und summiert schlafe ich eigentlich ganz gut", erklärt sie. Mit Unterstützung von Christian gelingt es ihr, die nächtlichen Unterbrechungen gut zu überstehen.

Dass das Muttersein eine enorme Herausforderung sein kann, betonte Romina bereits in ihrem Podcast. Ihre ehrlichen Worte darüber, wie anstrengend und zugleich bereichernd das Leben mit einem Neugeborenen sein kann, treffen bei ihren Fans auf große Resonanz. "Tolle Powerfrau und einfach auch ehrlich! Du zeigst, wie es ist und redest nichts 'schön'", lautet ein Kommentar unter Rominas letztem Mama-Update auf Instagram. Eine andere Userin findet ermutigende Worte für die 26-Jährige: "Oh, die Aufs und Abs hatte ich auch. Ich wünsche dir ganz viel Liebe und Kraft."

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, acht Wochen nach der Geburt von Tochter Hazel

Instagram / christianwolf Romina Palm, Hazel und Christian Wolf, Juni 2025