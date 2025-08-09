Neu-Mama Romina Palm fühlt sich so "unwohl wie noch nie"

Romina Palm (26) spricht in ihrem neuen Podcast "Die Schöne und der Wolf" offen über ihre Erfahrungen als frischgebackene Mutter und gibt dabei auch intime Einblicke in ihre Gefühlswelt. Zusammen mit ihrem Verlobten Christian Wolf (30) plaudert das Model aus dem Nähkästchen und spart nicht an ehrlichen Worten. "Ich fühle mich so unwohl wie noch nie in meinem Leben. Ich schaue in den Spiegel und fange an zu weinen. Ich will mich gar nicht angucken", gesteht die Influencerin und beschreibt damit, wie sehr ihr Körpergefühl unter den Veränderungen durch die Schwangerschaft leidet. Auch Christian, der seiner Partnerin stets versichert, wie schön er sie findet, fühlt sich in diesen Momenten oft ratlos, da seine Worte keine Linderung verschaffen können.

Doch es sind nicht nur die physischen Veränderungen, die Romina zu schaffen machen. "Der Körper hat gelitten, das sieht man. Aber ich sehe auch, dass ich zu nichts komme", erzählt sie weiter und schildert, wie ihr Alltag komplett von ihrer Tochter bestimmt wird. Schlafentzug, Stress und eine Achterbahn der Hormone setzen dem Social-Media-Star zusätzlich zu. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Rominas Botschaft klar: Ihre kleine Tochter ist für sie das Größte. "Ich liebe unsere Tochter über alles, und ich würde auch alles wieder so machen. Immer wenn ich sie ansehe, ist alles vergessen", schwärmt sie, was deutlich macht, wie stark die Verbindung zu ihrem Baby ist.

Romina Palms mutige Ehrlichkeit im Umgang mit ihrer Gefühlswelt zeigt eine Seite an ihr, die ihre Fans bislang seltener erlebten. Die Äußerungen zeigen außerdem, wie wichtig ihr Verlobter Christian für sie ist. Schon seit vielen Jahren teilen die beiden immer mehr private Einblicke in ihre Beziehung, was ihre Fans begeistert. Ihr Podcast bietet dafür eine optimale Plattform und lässt die Zuhörer enger an ihrem Leben teilhaben, während die beiden als Paar gemeinsam ihre Rolle als junge Eltern navigieren.

Instagram / rominapalm Romina Palm, August 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, Influencer

Instagram / rominapalm Romina Palm, Juli 2025

