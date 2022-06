Da hat Teezy große Augen gemacht! Der Düsseldorfer musste zuletzt bei Ex on the Beach am mexikanischen Strand auf seine Verflossene Lejla treffen – die beiden waren zwar nie zusammen, doch damals hatte es zwischen ihnen gefunkt. Gleichzeitig lernt er in der Villa auch Gina Alicia kennen – aber aller guten Dinge sind offenbar drei: Eine weitere Ex von Teezy kommt in die Show!

Nachdem das Terror-Tablet verkündete, dass er und sein Mitstreiter Jay Jay an den Strand kommen sollen, musste er direkt zweimal hinschauen: Seine einstige Flamme Leyla Lahouar ging durch den Sand! Damit beglücken nun schon zwei Ex-Girls mit fast dem gleichen Namen den 27-Jährigen in der Reality-TV-Show. Darauf reagierte Teezy ziemlich erfreut: "Ich komme gar nicht mehr raus aus dem Grinsen. Jetzt geht es richtig los!"

Kurz danach machten beide deutlich: Sie hätten eigentlich auch Interesse daran, ihre vergangene Liaison wieder aufleben zu lassen. "Ich habe immer einen Crush auf sie gehabt und das Ding war nie zu", stellte Teezy klar und betonte, dass er jetzt auf jeden Fall seine Chance nutzen muss. Auch Leyla sah es ähnlich: "Ich will ihn auf jeden Fall kennenlernen und hoffe, dass es jetzt bei 'Ex on the Beach' klappt."

Instagram / lejlice Lejla, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

Instagram / kingmorteezy Teezy, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

