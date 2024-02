Nach Gewichtsverlust: Tammy Slaton geht es viel besser!

Sie ist glücklicher als zuvor! Tammy Slaton (37) steht seit rund vier Jahren für die TV-Show "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" vor der Kamera. In dem Format geht es hauptsächlich um den Kampf der US-Amerikanerin gegen ihr starkes Übergewicht. Nachdem sich die TV-Bekanntheit einer gewichtsreduzierenden Operation unterzogen hatte, kann sie sich nun über mehr Freiheiten freuen und teilt diese auch stolz mit ihren Fans: Tammy schwärmt von ihrem neuen Leben!

"Meine Lebensqualität hat sich so sehr verändert. Bevor ich in die Reha ging, war ich verbittert, unglücklich, suizidgefährdet, deprimiert und einfach nur gemein", verrät die 37-Jährige in einem TikTok-Clip. Seit dem Gewichtsverlust kommt Tammy auch besser mit ihrem Umfeld klar: "Ich habe persönlich gesehen, dass sich mein Umgang mit anderen Menschen und meiner Familie stark verbessert hat. Einfach meine Einstellung und wie glücklicher ich wirke. Ich lächle viel mehr."

Kürzlich konnten die Fans in einer Folge der Show einen bewegenden Glücksmoment in Tammys Leben mitverfolgen: Die Content Creatorin sah zum ersten Mal in ihrem Leben das Meer mit eigenen Augen. "So wie die Leute über den Strand reden und wie sie ihn malen und im Fernsehen zeigen, ist er wunderschön, aber es ist nichts dagegen, ihn in natura zu sehen. Ich meine, ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal selbst sehen würde", zeigte sie sich tief beeindruckt.

Instagram / https://www.instagram.com/queentammy86/ Tammy Slaton, TV-Star

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton im August 2023

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Star

