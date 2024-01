Nach Abnehmerfolg: Tammy Slaton ist zum ersten Mal am Strand

Wie aufregend! Seit rund vier Jahren verfolgen die Fans Tammy Slatons (37) Kampf gegen überschüssige Kilos in der TV-Show "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg". Seitdem sich die US-Amerikanerin einer speziellen Operation unterzog, kann sie einen Meilenstein nach dem anderen feiern: Vor Kurzem saß die TV-Persönlichkeit zum ersten Mal seit langer Zeit wieder auf dem Vordersitz eines Autos. Nun erlebt Tammy einen weiteren Glücksmoment!

In der aktuellen Folge der Show fliegt die 37-Jährige zusammen mit ihrer Familie in den Urlaub. Das Besondere daran: Tammy sitzt zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Flugzeug und auch das Meer sieht die YouTuberin erstmalig mit ihren eigenen Augen. "So wie die Leute über den Strand reden und wie sie ihn malen und im Fernsehen zeigen, ist er wunderschön, aber es ist nichts dagegen, ihn in natura zu sehen. Ich meine, ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal selbst sehen würde", freut sich Tammy sichtlich.

Für die YouTuberin läuft es gewichtstechnisch derzeit hervorragend. Ein neuer TLC-Clip auf Instagram zeigt: Die TV-Persönlichkeit wiegt nur noch 190 Kilo! "Das letzte Mal, als ich so wenig wog, war ich 15, 16. Es ist überwältigend, ich habe es wirklich geschafft", äußerte sie sich begeistert.

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Star

Instagram / https://www.instagram.com/queentammy86/ Tammy Slaton, TV-Star

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton im August 2023

