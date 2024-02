Seit vier Monaten: "Suits"-Star Abigail Spencer ist vergeben

Sie ist frisch verliebt! Abigail Spencer (42) ist schon seit einigen Jahren erfolgreich in der Schauspiel-Branche unterwegs. Vor allem für ihre Rollen in "Suits" oder Grey's Anatomy wird sie gefeiert. 2004 hatte die US-Amerikanerin ihren Partner Andrew Pruett das Jawort gegeben. Gemeinsam haben die beiden einen Sohn namens Roman. Doch ihre Ehe hielt nicht: 2012 ließen sie sich scheiden. Nun gibt es aber einen neuen Mann in Abigails Leben!

Im Interview mit People plaudert die 42-Jährige über ihre Valentinstagspläne und erzählt ganz beiläufig, dass sie wieder vergeben ist. "Mein Freund lebt in Spanien, also habe ich ihm schon den Tipp gegeben. Ich habe ihn gefragt: 'Ist der Valentinstag in Spanien ein großer Tag? Denn hier ist er es.'" Bereits seit vier Monaten sei Abigail mit ihrem Liebsten zusammen. Wie genau sie sich kennengelernt haben, gibt sie aber nicht preis.

Den Namen ihres neuen Freundes wollte die Serien-Bekanntheit auch nicht verraten. Doch womöglich handelt es sich um den spanischen Unternehmer Oscar Valls. In den vergangenen Tagen teilte Abigail nämlich einige Schnappschüsse in ihrer Instagram-Story, auf denen sie mit ihm und ein paar ihrer Kollegen zu sehen ist.

Getty Images Abigail Spencer im März 2022

Getty Images Abigail Spencer im Oktober 2021

Instagram / abigailspencer Abigail Spencer, Jon Cryer, Donald Faison, Oscar Valls und Mike O'Malley

