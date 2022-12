So reagierte Meghans beste Freundin auf Liebe zu Prinz Harry

Was halten Herzogin Meghans (41) Vertraute von ihrer Beziehung mit Prinz Harry (38)? Im Mai 2018 heiratete die einstige Suits-Darstellerin in die britische Königsfamilie ein. Nur zwei Jahre später gab das Paar jedoch bekannt, dem Königshaus den Rücken zu kehren. In ihrer Netflix-Doku packten die beiden nun über ihre bewegte Geschichte in und abseits der royalen Familie aus. Dabei sprachen sie unter anderem über ihr Kennenlernen. Auch Meghans beste Freundin erinnerte sich an den Moment, als sie von der Liebe zu Harry erfuhr.

In der Doku "Harry & Meghan" kamen zahlreiche Wegbegleiter zu Wort – darunter Meghans beste Freundin Abigail Spencer (41). Diese berichtete von dem Treffen in New York im Jahr 2016, bei dem die Schauspielerin von ihrer neuen Beziehung erzählte und auch verriet, dass es sich um Prinz Harry handelt. Dabei habe "alles an ihrem Körper vibriert." "Ich habe geschrien, weil ich spürte, dass es anders war. Es war klar, dass sie verliebt sind und bis ans Ende der Welt gehen würden, um zusammen zu sein", erinnerte sich die Grey's Anatomy-Darstellerin.

Doch wie haben sich Harry und Meghan eigentlich kennengelernt? Ihre Romanze haben die beiden Instagram zu verdanken. Der Enkel der Queen (✝96) hatte damals zufällig ein Video der US-Amerikanerin in seinem Feed gesehen. Danach habe er direkt bei einer Freundin nachgehakt, wer sie ist – und diese hatte die Info direkt weitergeben.

Anzeige

Instagram / misanharriman Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2022

Anzeige

Getty Images Abigail Spencer bei einer Presse-Tour in Beverly Hills im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, Januar 2020

Anzeige

Was sagt ihr zu den Einblicken in Harry und Meghans Beziehung? Ich finde die Berichte recht einseitig... Total interessant! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de