Abigail Spencer schwärmt von ihrer Freundschaft mit Meghan

Herzogin Meghan (43) hat ihre enge Freundin Abigail Spencer (43) in ihre neueste Netflix-Show "With Love, Meghan" eingeladen. In der achtteiligen Serie geht es um Kulinarik, ein Herzensthema der ehemaligen Schauspielerin. Abigail, die als Dana Scott in der Erfolgsserie Suits bekannt wurde, ist eine von elf prominenten Gästen, die in der Show auftreten. In einem ersten Einblick ist zu sehen, wie die beiden Frauen zusammen kochen und dabei über ihre gemeinsame Vergangenheit und Freundschaft sprechen, die bereits seit fast zwei Jahrzehnten besteht.

Die Freundschaft der beiden reicht weit zurück: Die Schauspielerinnen lernten sich 2007 bei einem Vorsprechen kennen und verstanden sich laut Abigail sofort – sie sprach von einer "sofortigen Verbindung". Ihre Beziehung vertiefte sich während der gemeinsamen Jahre bei "Suits", wo Meghan als Rachel Zane brillierte. Abigail war über die Jahre hinweg bei Meghans wichtigsten Meilensteinen an ihrer Seite, darunter die Hochzeit mit Prinz Harry (40) im Jahr 2018 und Meghans Baby-Party vor der Geburt von Archie (5). Besonders bemerkenswert: Meghan und Abigail teilen nicht nur ihre Leidenschaft fürs Schauspiel, sondern auch ihren Geburtstag. Beide kamen am 4. August 1981 zur Welt und bezeichnen sich scherzhaft als "Birthday Soul Sisters".

Abigail beschreibt Meghan als eine großzügige Gastgeberin mit einem ausgeprägten Sinn für Genuss und Harmonie. In einem Interview mit Hello Magazine schwärmte sie davon, wie authentisch das Filmprojekt Meghans Persönlichkeit widerspiegele. Außerdem betonte die Schauspielerin, wie bedeutsam es sei, mit ihrer Freundin diese persönliche Seite einer langjährigen Verbindung zu teilen. Gedreht wurde die Episode in einem nahegelegenen Anwesen, da Meghan und Harry ihr eigenes Zuhause angesichts des großen Filmteams als Rückzugsort für die Familie bewahren wollten.

Anzeige Anzeige

Instagram / _heartmom_ Abigail Spencer, Kelly McKee Zajfen und Herzogin Meghan im April 2024

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Abigail Spencer und Herzogin Meghan posieren

Anzeige Anzeige

Anzeige