Überglücklich: Shemar Moore schwärmt von seiner Tochter!

Shemar Moore (53) könnte aktuell wohl nicht glücklicher sein! Der "Criminal Minds"-Star wurde Anfang 2023 zum ersten Mal Vater. Der Schauspieler und seine Partnerin Jesiree Dizon (40) durften sich über eine kleine Tochter namens Frankie freuen. In der Paparolle geht der "Diary of a Mad Black Woman"-Darsteller sehr auf. In einem Interview kommt Shemar gar nicht aus dem Schwärmen von seiner Tochter heraus!

"Sie ist das letzte Teil meines Puzzles", schwärmte er im Gespräch mit Entertainment Tonight. Die Geburt seines Kindes habe seine Perspektive und seine Prioritäten stark verändert. "Ich habe die Möglichkeit, Vater zu sein. Und jetzt geht es nicht mehr nur um mich. Alles, was ich jetzt tue, ist für sie... Ich habe die erstaunlichste, schönste kleine Dame", erklärt Shemar.

Auf Instagram teilt der TV-Star regelmäßig süße Fotos und Videos von Frankie. Unter anderem postete er einen Clip, in dem die Kleine ihre ersten Worte "Da Da" sagt. "Ich bin offiziell ein Da Da! Mein Leben ist komplett. Freunde, Familie, Jesiree und Daddys kleines Wunder", schrieb er stolz zu dem Post.

