Shemar Moore und Freundin zeigen stolz ihre kleine Tochter

Shemar Moore (52) schwebt im Papa-Himmel! Der Criminal Minds-Star und seine Partnerin Jesiree Dizon (39) sind im Januar erstmals gemeinsam Eltern geworden: Es ist ein kleines Mädchen, das sie Frankie Moore genannt haben. Schon jetzt schwärmt der Schauspieler in den höchsten Tönen von der schönsten Erfahrung seines Lebens. Und das darf auch die ganze Welt sehen: Jetzt posteten Shemar und Jesiree brandneue Fotos mit Baby Frankie!

Auf Instagram teilte die Mama nun eine Fotostrecke eines großen Moments: Frankie kommt hier nach der Geburt erstmals nach Hause. Der absolute Star auf den Schnappschüssen ist natürlich ihr Baby: Die Kleine bezaubert mit ihrem niedlichen Schmollmund und ihrem süßen Outfit – Shemar und Jesiree haben sie in einen rosafarbenen Einteiler aus Plüsch und eine Mütze mit XXL-Schleife gesteckt. "100 Punkte für Daddy, der diesen ersten Look für zu Hause ausgesucht hat", schwärmt Mama Jesiree in den Kommentaren.

Auch Shemar teilte ein neues Foto mit seiner Prinzessin auf Instagram: Der glückliche Papa sitzt hier auf der Couch, während Frankie auf seiner Brust schlummert. Auf seinem Kopf trägt der Schauspieler stolz eine Mütze mit der Aufschrift "Baby Girl". Wie findet ihr die Bilder? Stimmt ab!

Instagram / jesiree Shemar Moores Tochter Frankie

Instagram / jesiree Shemar Moores Freundin Jesiree mit ihrem Baby Frankie

Instagram / shemarfmoore Shemar Moore mit seiner Tochter Frankie

