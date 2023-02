Shemar Moore bringt sein Neugeborenes ans Grab seiner Mutter

Shemar Moore (52) möchte seiner Mama nah sein! Vor zwei Jahren hatte der Criminal Minds-Star einen schweren Schicksalsschlag erlitten: Seine Mutter ist verstorben. Vor wenigen Wochen verkündete der Schauspieler eine freudige Nachricht: Seine Freundin Jesiree Dizon (39) und er sind zum ersten Mal Eltern geworden. Mit seiner neugeborenen Tochter Frankie und seiner Partnerin stattete Shemar dem Grab seiner Mutter nun einen Besuch ab!

"Shemar, Jesiree, Frankie und der Geist von Oma Marilyn...", mit diesen Worten leitete der 52-Jährige seinen emotionalen Instagram-Post ein. "Mamas Traum war es, dass ich Vater werde und ihr ein paar Enkelkinder schenke... es hat ein bisschen gedauert, aber ihr Traum ist jetzt Wirklichkeit!", schrieb er weiter unter sein Bild, das ihn mit seiner kleinen Familie am Grab der Verstorbenen zeigt. Mit einer Liebeserklärung an seine Freundin und an sein Baby beendete er seine Nachricht: "Jez, ich liebe dich und bin so dankbar... Daddy liebt Frankie [...]."

In einem vorherigen Instagram-Post hatte der Serien-Darsteller dem schmerzhaften Verlust seiner geliebten Mutter schon einmal Ausdruck verliehen: "Ich vermisse sie mehr, als ich jemals für möglich gehalten hätte, und ich weiß nicht, wie ich dieses Leben ohne sie führen soll. Es war zu früh, und es tut so weh", hatte er seiner Community damals mitgeteilt.

Instagram / shemarfmoore Shemar Moore mit seiner Tochter Frankie

Instagram / jesiree Shemar Moores Freundin Jesiree mit ihrem Baby Frankie

Instagram / shemarfmoore Marilyn Moore

