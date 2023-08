Shemar Moore filmt Tochter Frankie bei ihrem ersten Wort

Shemar Moores (53) Tochter erreicht einen Meilenstein! Der "Criminal Minds"-Darsteller und seine Partnerin Jesiree Dizon (39) durften im Januar ihr kleines Mädchen auf der Welt begrüßen. Der Spross hört auf den Namen Frankie. Der Schauspieler geht in seiner Rolle als Papa total auf. Immer wieder zeigt er seinen Followern, wie ähnlich sein Nachwuchs ihm sieht. Jetzt lässt der 53-Jährige seine Fans wieder an seinem Glück teilhaben: Shemar filmt seine Tochter bei ihrem ersten Wort.

"Ich bin offiziell ein Da Da! Mein Leben ist komplett. Freunde, Familie, Jesiree und Daddys kleines Wunder", schreibt er zu einem Video auf Instagram, auf dem er sein Mädchen zum Sprechen animiert. Die kleine Frankie sitzt auf dem Schoß ihrer Mama und brabbelt süße Laute vor sich hin. Mit "Da Da" meint sie wohl ihren Papa Shemar. Die stolzen Eltern jubeln ihrer Tochter zu und zeigen ihr, wie glücklich sie über ihr erstes Wort sind.

Die kleine Frankie hat nicht nur ihren Papa, sondern auch Shemars Fans um ihre Finger gewickelt. In den Kommentaren machen sie deutlich, wie niedlich sie das Mädchen finden. "Oh, wie süß. Ich liebe es, wie Jesiree sogar noch aufgeregter ist als du" oder "Oh, sie ist Papas Mädchen", kommentieren seine Follower das Video.

Anzeige

Instagram / shemarfmoore Shemar Moores Tochter Frankie

Anzeige

Instagram / shemarfmoore Shemar Moore mit seiner Tochter Frankie, Januar 2023

Anzeige

Getty Images Shemar Moore, "Criminal Minds"-Star

Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Shemar diesen Moment öffentlich macht? Ist total süß! Das gehört nicht in die Öffentlichkeit... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de