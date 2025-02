Jesiree Dizon äußert sich zur Trennung von Shemar Moore

Jesiree Dizon (41) und Shemar Moore (54) haben kürzlich überraschend ihre Trennung bekanntgegeben. In einem emotionalen Instagram-Post wandte sich die Schauspielerin nun an ihre Fans und sprach über die schwierige Zeit, die das Paar gerade durchmacht. Sie teilte ein gemeinsames Foto mit Shemar und ihrer zweijährigen Tochter Frankie sowie liebevolle Worte über die Beziehung zu ihrem Ex-Partner. "Obwohl sich unsere Realität verändert hat, werden die Liebe und der Respekt, den Shemar und ich füreinander haben, immer bestehen bleiben", schrieb Jesiree. Shemar selbst bestätigte die Trennung kurz zuvor in einem Instagram-Video und bat um Privatsphäre.

Jesiree betonte in ihrem Post, dass ihnen insbesondere das gemeinsame Wohl der Kinder am Herzen liege. Neben Frankie hat Jesiree zwei weitere Kinder, Kaiden und Charli, aus früheren Beziehungen. Shemar rief in seiner Nachricht dazu auf, ihre Entscheidung zu respektieren: "Trennungen sind nicht einfach, vor allem wenn sie öffentlich sind." In den warmen Worten, die sie füreinander fanden, betonten beide, dass sie trotz des Endes ihrer Romanze weiterhin ein starkes Team bleiben wollen. Jesiree fügte hinzu: "Lass uns zusammen das Elternsein meistern... gemeinsam – du bist der beste Papa für Frankie."

Shemar und Jesiree blickten auf eine bewegte gemeinsame Geschichte zurück. Bereits 2008 begegneten sie sich zum ersten Mal, verloren sich jedoch wieder aus den Augen. 2020 fanden sie erneut zueinander, nachdem Shemar mit dem Verlust seiner Mutter zu kämpfen hatte. Die Geburt ihrer Tochter Frankie im Januar 2023 krönte die Liebe der beiden, und Shemar zeigte sich auf Social Media damals überglücklich. "Ein Traum wird wahr!", schrieb der Schauspieler über die Ankunft seines ersten Kindes. Trotz ihres Liebesaus bleibt das Paar entschlossen, diese enge Verbindung in ihrer neuen Rolle als Co-Eltern aufrechtzuerhalten.

Instagram / shemarfmoore Shemar Moore mit seiner Tochter Frankie

Instagram / jesiree Shemar Moores Freundin Jesiree mit ihrem Baby Frankie

