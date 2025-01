Jesiree Dizon und Shemar Moore trennen sich nach fünf Jahren

Es gibt traurige Nachrichten von dem beliebten Schauspieler Shemar Moore (54) und seiner bisherigen Lebensgefährtin Jesiree Dizon (41): Das Paar hat entschieden, nach fünf gemeinsamen Jahren von nun an getrennte Wege zu gehen. Wie TMZ berichtet, haben mehrere Quellen, die den beiden nahestehen, dies bestätigt. Sie werden laut den Informationen des Portals jedoch weiterhin zusammen für ihre kleine gemeinsame Tochter Frankie Melelina Kapule Moore sorgen.

Demnach plant das einstige Traumpaar, als gute Freunde sowie Co-Eltern für ihren Nachwuchs da zu sein. Die Insider betonen, dass sowohl Shemar als auch Jesiree fest entschlossen sind, ihrer kleinen Frankie ein vollkommen glückliches und gesundes Leben zu ermöglichen. Schon wenige Tage vor der Bekanntgabe der Trennung äußerte sich der Darsteller offen in der "The Jennifer Hudson Show" zu seiner Familienplanung – und wirkte bereits da zögerlich. So erklärte er sehr zurückhaltend, dass von seiner Seite kein Interesse daran besteht, bald ein weiteres Kind zu bekommen.

Shemar und Jesiree haben eine recht lange gemeinsame Historie. Der US-Amerikaner und die 41-Jährige trafen sich zum ersten Mal im Jahr 2008. Nachdem ihre Romanze zuerst recht schnell ein Ende gefunden hatte, kamen sie 2020 wieder zusammen, nachdem Shemar mit dem Verlust seiner geliebten Mutter Marilyn gekämpft hatte. Das Paar krönte seine Liebe mit der Geburt seiner einzigen gemeinsamen Tochter Frankie im Januar 2023. Auf Instagram schwärmte der Neu-Papa damals: "Ein Traum wird wahr! Jetzt kommt der Rest meines Lebens!"

Instagram / jesiree Shemar Moores Freundin Jesiree mit ihrem Baby Frankie

Instagram / shemarfmoore Marilyn Moore

