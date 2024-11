Shemar Moore will trotz glücklicher Beziehung nicht heiraten

Schon viele Jahre ist Shemar Moore (54) glücklich mit seiner Partnerin Jesiree Dizon (41) liiert. Im Januar vergangenen Jahres kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt und machte ihr Familienglück perfekt. Nach wie vor scheint alles genau so zu sein, wie der Schauspieler es sich wünscht. Ihre Beziehung durch eine Eheschließung auf die nächste Ebene zu bringen, hält Shemar nicht für notwendig. "Ich hatte kein gutes Vorbild für Ehe in meinem Leben. Weder meine Mutter noch mein Vater. Niemand, der mir nahestand", erklärte er im Gespräch mit People, warum eine Heirat kein Teil seiner Lebensplanung sei.

Offenbar sieht Shemar gar keinen Sinn im Konstrukt der Ehe – erst recht nicht, wenn Eheverträge ins Spiel kommen. "Wenn Leute heiraten, was soll dann diese Sache mit dem Ehevertrag? 'Oh ich liebe dich. Du bist die unglaublichste Person der Welt, aber unterschreibe das.' Also vertraust du dieser Person nicht", erläuterte der "S.W.A.T."-Darsteller seine Gedanken. Auch ohne eine offizielle Zeremonie sehe er in seiner Beziehung ein Versprechen. "Für mich ist es einfach so, dass du niemals weißt, was morgen passiert. Aber Jesiree, ich gebe dir alles, was ich heute und morgen habe. Sie ist meine Partnerin. Sie ist die Mutter von Frankie. Frankie hat eine coole Mama und ich werde immer versuchen, ein cooler Papa zu sein", schwärmte er und fügte hinzu: "Und das werden wir so lange tun, bis Gott unsere Namen ruft."

Mit der Geburt der kleinen Frankie hat die 41-Jährige dem "Criminal Minds"-Star wohl das schönste Geschenk überhaupt gemacht. In seiner Rolle als Vater geht Shemar sichtlich auf. "Sie ist das letzte Teil meines Puzzles", erzählte er emotional gegenüber Entertainment Tonight und beschrieb, wie die Geburt der Kleinen sein Leben verändert habe: "Ich habe die Möglichkeit, Vater zu sein. Und jetzt geht es nicht mehr nur um mich. Alles, was ich jetzt tue, ist für sie."

Getty Images Jesiree Dizon und Shemar Moore im Mai 2024 in Los Angeles

Instagram / shemarfmoore Shemar Moore mit seiner Tochter Frankie, Januar 2023

