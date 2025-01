Nach Tochter Frankie: Möchte Shemar Moore weitere Kinder?

Shemar Moore (54), bekannt aus der Serie "S.W.A.T", hat sich in der Jennifer Hudson Show ganz ehrlich dazu geäußert, ob er und seine Lebensgefährtin Jesiree Dizon (41) noch ein weiteres Kind haben möchten. Der Schauspieler, der Anfang 2023 Vater der kleinen Frankie wurde, machte deutlich, dass die Familie komplett ist. "Jesiree hat die sechsjährige Charlie und den 18-jährigen Kaiden mitgebracht", erklärte der Schauspieler und fügte hinzu: "Ich bin 54 Jahre alt. Mein, unser Zuhause ist komplett." Für ihn sei es jetzt vor allem wichtig, die Zeit, die er habe, ganz seiner Tochter Frankie zu widmen, die am 24. Januar zwei Jahre alt geworden ist.

Shemar teilte in der Sendung auch tiefgründige Gedanken zu seiner Rolle als Vater. "Ich will mir nicht zweimal Sorgen machen müssen. So Gott will, werde ich 90 werden, was ein gesegnetes, langes Leben für mich ist, aber es sind nur 37 Jahre für Frankie", gestand er. Er führte weiter aus: "Für meine Tochter gehe ich dann viel zu früh. Deshalb will ich in der Zeit, die mir Gott gibt, alles für meine Tochter geben." In einem bewegenden Moment erinnerte er sich daran, wie er im Januar 2023 in derselben Talkshow verkündete, dass er Vater werden würde. So sagte er damals: "Meine Mutter ist im Himmel. Und genau an ihrem dritten Todestag am 8. Februar wird einer ihrer Träume war, denn im wahren Leben wird Shemar Moore Vater."

Genau auf den Todestag seiner Mutter Marilyn kam Tochter Frankie dann doch nicht zur Welt. Am 25. Januar 2023 schrieb er auf Instagram: "Dein Junge ist offiziell Vater! Träume werden wahr! Der Rest meines Lebens ist hier!“ Zwei Wochen nach Frankies Geburt nahm er sie und seine Partnerin mit zu Marilyns Grab. Er teilte die dabei entstandenen Familienfotos mit seinen Fans. Dazu schrieb er: "Shemar, Jesiree, Frankie und der Geist von Oma Marilyn... Mamas Traum für mich war, dass ich Vater werde und Mama Enkelkinder schenke. Es dauerte für mich einen Moment, aber Mamas Traum ist nun wahr geworden!"

Instagram / shemarfmoore Shemar Moores Tochter Frankie

Getty Images Jesiree Dizon und Shemar Moore im Mai 2024 in Los Angeles

