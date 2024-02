So wurden TikTok-Twins nach Periodenverlust wieder gesund!

Sie hatten jahrelang zu kämpfen! Die Zwillinge und Influencerinnen Anabel und Maria Glocker haben in den vergangenen Jahren aufgrund ihres authentischen Contents eine hohe Reichweite und viele Follower generiert. Diese nutzen die beiden unter anderem, um auf die Risiken, die übermäßiger Sport mit sich bringt, aufmerksam zu machen. Promiflash erzählen sie nun, wie sie es geschafft haben, gesund zu werden.

"Also Sport ist immer ein Vorteil für jeden, weil es einfach zu der Gesundheit beiträgt. Man lebt länger und es erfüllt uns, produziert Glücksgefühle", betonen die Zwillinge im Promiflash-Interview. Diese Sportbegeisterung wurde ihnen jedoch vor einigen Jahren zum Verhängnis, als sie solche Ausmaße annahm, dass sich bei ihnen körperliche Veränderungen bemerkbar machten. "Also uns war klar: Wir müssen was ändern aus gesundheitlichen Gründen. Ich meine, wir hatten drei Jahre unsere Periode nicht", erzählen die beiden.

Aber wie bekamen die beiden Influencerinnen ein gesundes Verhältnis zum Sport? Vor allem ihre Work-outs zu reduzieren und ihren Kalorienbedarf zu steigern, habe ihnen dabei geholfen, ihren Körper wieder in eine gesündere Richtung zu lenken. "Wir haben jetzt einfach eine gute Balance gefunden zwischen Sport, Ernährung, Reisen und sich was gönnen", erklären die Influencerinnen.

