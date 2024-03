Das würden TikTok-Twins Anabel und Maria Glocker nie zeigen

Anabel und Maria Glocker starteten in den vergangenen Monaten richtig durch. Auf TikTok konnten sich die Zwillinge mit ihrer authentischen Art eine große Fangemeinde aufbauen. Im Netz zeigen sie viele Situationen aus ihrem Leben. Trotzdem gibt es eine Sache, die die Twins nie in den sozialen Medien zeigen würden. Beim Promi-Rutsch-Battle verraten die beiden gegenüber Promiflash: "Was wir außen vor lassen, sind Partnerschaften. Das wollen wir nicht nach außen tragen, aber sonst zeigen wir schon sehr viel, also selbst unsere Emotionen, wenn wir mal traurig sind."

Dass Anabel und Maria ihr Leben in den sozialen Medien teilen, komme bei ihrem Umfeld grundsätzlich gut an. Jedoch gebe es vereinzelt auch ein paar Kritiker, wie die beiden im Promiflash-Interview deutlich machen: "Es gibt auch Leute, die uns kritisch anschauen, aber ich denke, wenn man sich immer selbst treu bleibt und Selbstbewusstsein nach außen strahlt, kommt es automatisch gut an." Mittlerweile haben sich die zwei ein so dickes Fell zugelegt, dass sie auch bei Gegenwind standhaft bleiben: "Selbst wenn die was dagegen hätten, wäre es mir auch scheißegal."

Sehen sich die Zwillinge neben ihrer Karriere als TikTokerinnen auch in Reality-TV-Formaten? Gegenüber Promiflash verraten sie: "Ich denke mal, eine Sendung wie Love Island wäre nichts für uns, aber andere Shows sind auf jeden Fall total unser Ding und das finden wir sehr cool." Schließlich waren Anabel und Maria Kandidaten von "99 – Eine:r schlägt sie alle!" Fernsehen finden sie generell "superinteressant".

Instagram / anabelundmaria Anabel und Maria Glocker, TikTok-Stars

Instagram / anabelundmaria Anabel und Maria Glocker, Urlaubsfoto

